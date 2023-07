Fdi-Centrodestra: "Rimozione auto abbandonate e riasfaltatura grazie alla nostra interrogazione"

Due strade da rimettere a posto sotto la lente dei consiglieri di opposizione del Centrodestra per Empoli. Si tratta di via Bonistallo, che collega il 'Fermi-Da Vinci' con il quartiere di Cascine tramite il sottopasso ferroviario, e di via Val Codera, traversa di via Sanzio.

L'interrogazione nell'ultimo Consiglio comunale ha 'smosso' la situazione, nelle parole del capogruppo Andrea Poggianti: "Grazie al nostro intervento sono stati attivati i canali per la rimozione delle auto abbandonate con il censimento della Municipale, sarà effettuato lo sfalcio e avviato l'iter per l'asfaltatura".

In via Val Codera le buche sono la normalità, secondo quanto riportato nell'interrogazione, con vegetazione mai falciata, rifiuti e carcasse di auto abbandonate. Per via Bonistallo un rifacimento stradale era d'obbligo.

La risposta a Fratelli d'Italia è stata che su via Val Codera è in corso di aggiudicazione in programma per luglio la riasfaltatura totale, mentre per le carcasse di auto è stato chiesto un sopralluogo alla municipale. Infine per i rifiuti è stata attivata Alia.

Via Bonistallo ha visto invece di recente la riasfaltatura totale con il completamento della segnaletica in corso di lavorazione.