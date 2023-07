Ferito dice di essere stato aggredito, ma le indagini lo smentiscono: denunciato

Ferito, ha allertato i soccorsi riferendo che qualcuno lo avesse assalito. In realtà, come appurato da una serie di accertamenti dei carabinieri, non c'era stata nessuna aggressione. I fatti risalgono alla sera del 28 giugno scorso a Sandicci dove un 21enne, cittadino pakistano, dopo essere stato soccorso è stato denunciato per procurato allarme e simulazione di reato.

Quella sera il personale sanitario inviato dal 118 e i carabinieri intervennero nelle vie del centro della città, per soccorrere il giovane che dai primi elementi raccolti, appariva essere stato vittima di una presunta aggressione con arma da taglio. Da quanto si apprende il 21enne, in stato di alterazione, fu affidato ai soccorsi per le cure del caso mentre, allo stesso tempo, i carabinieri della stazione di Scandicci avviarono gli accertamenti sulla vicenda, alla ricerca di riscontri in base a quanto raccontato, anche tramite le immagini di videosorveglianza in zona.

Dall'indagine è però emerso che le circostanze riferite dall'uomo fossero contraddittorie e non rispondenti alla realtà, poiché non c'era stata aggressione determinata da altri. Soccorso, il giovane è stato infine denunciato per procurato allarme e simulazione di reato.