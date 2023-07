Festival Amedeo Bassi, 'La Voce' torna a Montespertoli con la Tosca e la Traviata

Dopo la musica rock Montespertoli accoglie la musica classica e operistica con il ritorno, nella sua XIV edizione, del Festival Amedeo Bassi. Questo festival, che porta il nome di uno dei più grandi artisti del suo tempo, è diventato un appuntamento da non perdere nella Valdelsa. Ogni serata sarà caratterizzata da una selezione di rappresentazioni che incanteranno gli spettatori con la loro bellezza, emozione e maestria.

Il festival si terrà su più date. Si aprirà con un primo debutto assoluto sabato 15 luglio con Un’Opera Gigantesca e proseguirà poi il 21 luglio con la Tosca e il 22 luglio con La Traviata. Un ultimo appuntamento speciale a Villa Caruso di Bellosguardo.

“Quest’anno il festival ci regala una novità assoluta. Un’Opera Gigantesca, una produzione in sinergia tra l’Associazione Prima Materia e la Compagnia Teatro Popolare d’arte. Poi avremo la Tosca e infine La Traviata realizzata dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Il festival è un momento importante per valorizzare la nostra cultura musicale, le esperienze e il lavoro delle associazioni locali, quali Prima Materia e la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi” dichiara il sindaco, Alessio Mugnaini.

“Abbiamo deciso di sfidarci e produrre un’opera completamente originale. Assisteremo per la prima volta ad un’opera scritta per ragazzi e interpretata da ragazzi. Una prima assoluta dedicata al Gigante Gentile di Roald Dahl e messa in scena da Prima Materia. Vi aspettiamo!” aggiunge Francesco Giorgi, direttore artistico della Compagnia Teatro Popolare d’arte.

Lo scorso anno, per l’occasione del festival l’Amministrazione Comunale ha deciso di conferire il primo premio alla cultura Amedeo Bassi. Conferito nella prima edizione all’illustratore Roberto Innocenti per quest’anno è stato scelto di attribuirlo alla scrittrice Anna Maria Gasparri Rossotto: “Abbiamo deciso di consegnarlo ad Anna Maria che ha dimostrato un impegno eccezionale nel promuovere il nostro tenore. La sua passione e dedizione nel sostenere il patrimonio artistico locale e nel rendere accessibile la cultura a tutti rende Anna Maria una figura di spicco del nostro Comune” conclude l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Sabato 22 luglio sarà quindi conferito il premio, alle ore 21:00, in piazza Machiavelli. Oltre alle tre serate del festival quest’anno ci saranno anche due proiezioni di docufilm legate proprio alla figura del tenore, il primo sarà proiettato venerdì 28 luglio all’Arena Estiva nel giardino della scuola primaria N. Machiavelli realizzato dalla Rossotto dal titolo “Voce d’acciaio, d’argento e d’oro, il secondo sarà proiettato al Centro Culturale “Le Corti”, alle ore 18 e alle ore 21:15, sabato 29 luglio realizzato da Costantino Maiani dal titolo “Il tenore Amedeo Bassi”.

Il Festival si aprirà quindi sabato 15 luglio con Un’Opera Gigantesca di Patrizio Castiglia per la regia di Gianfranco Pedullà e la direzione di Hermann Ostendarp. Una produzione con una matrice fortemente locale ma di respiro internazionale che vedrà coinvolti insegnanti, allievi e le loro famiglie, un lavoro di artigianato artistico, portato a compimento grazie alla sinergia tra Associazione Prima Materia e Compagnia Teatro popolare d’arte, con la partecipazione di una delegazione di due orchestre giovanili provenienti dalla Svizzera.

Venerdì 21 Luglio il secondo appuntamento sarà dedicato a Tosca, capolavoro drammatico di Puccini, portata in scena da Italian Opera Florence.

Domenica 22 Luglio invece sarà la volta di un classico del genere operistico a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli che si cimenterà con La Traviata.

Infine, in un’ottica di valorizzazione del gemellaggio siglato lo scorso anno con il Museo Enrico Caruso in onore della solida amicizia tra i tenori Enrico Caruso e Amedeo Bassi, il programma prevede un ultimo appuntamento speciale a Villa Caruso di Bellosguardo, mercoledì 26 luglio, dedicato alle aree più celebri della storia del melodramma a cura del trio Cupiditas dal titolo Una sera all’Opera.

Il Festival Amedeo Bassi è un'occasione unica per immergersi nell'energia vitale dell'arte e per apprezzare il talento di artisti straordinari.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana (https://www.ticketone.it/venue/piazza-machiavelli-25640/), compresi la Coop di Empoli, l’Ipercoop di Lastra a Signa e la Coop di San Casciano Val di Pesa. Biglietti in vendita anche nei giorni del Festival dalle ore 17 alle 21 al piano terra della Biblioteca E. Balducci (via Sidney Sonnino – Montespertoli). Possibilità di prenotazione dei biglietti presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli.

Per ulteriori informazioni contattare Turistico Ufficio Montespertoli 05716002255 - ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

PROGRAMMA

• sabato 15 luglio ore 21 - Piazza Machiavelli, Montespertoli

UN'OPERA GIGANTESCA

PRIMA NAZIONALE

Opera di teatro musicale per giovani liberamente tratta dal GGG di Roald

DahlMusiche e Libretto: Patrizio castiglia

Coro e Orchestra di Prima MateriaV

Orchestra d'archi "Vivaldissimo" e "Mosaico", Wattwil, Svizzera

Direttore: Hermann Ostendarpall’opera

Regia: Gianfranco Pedullà

Scene: Franco Venturi

Costumi: Veronica Di Pietrantonio

Luci: Gianni Pollini

Solisti:

Fidia Poggiali

Agata Martignone

M° Henry Alan Brown

Elena Biagini

Tama Hardy

Donata Copertini Amati

Furio Fuochi

Stefano Mimo Mignani

Claudio Gozzi

Luca Frediani

Pietro Majonini D'Intignano Baldovinetti

Paolo Stucchi Prinetti

David Pasqualetti

Preparatori Coroall’opera

Simone Faraoni

Ilaria Savini

Produzione Compagnia Teatro popolare d’arte / Associazione Prima Materia

• venerdì 21 luglio ore 21 - Piazza Machiavelli, Montespertoli

TOSCA di Giacomo Puccini

Libretto Giuseppe Giacosa, Luigi Illica

Coro e Orchestra Italian Opera Florence diretta dal à

Direttore Andrea Severi

Regia Alberto Paloscia

• sabato 22 Luglio ore 21 - Piazza Machiavelli, Montespertoli

Conferimento “Premio alla Cultura Amedeo Bassi 2023”

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi

Libretto di Francesco Maria Piave

Solisti coro e orchestra Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

Direttore Massimo AnnibaliRegia Veio Torcigliani

• mercoledì 26 luglio ore 21 - Villa Enrico Caruso, Lastra a Signa

UNA SERA ALL’OPERA

Gianluca Tassinari, oboe

Leonardo Cremonini, clarinetto

Daniele Tambellini fagotto

BIGLIETTI

ABBONAMENTO ENRICO CARUSO

22 Luglio - La Traviata

26 Luglio - Una sera all’opera

POSTO UNICO 2 SPETTACOLI 10 euro

15 Luglio - L’opera gigantesca

INTERO 10 euro - RIDOTTO 5 euro

21 Luglio - Tosca

INTERO 15 euro - RIDOTTO 10 euro

22 Luglio - La Traviata

POSTO UNICO 8 euro

ABBONAMENTO AMEDEO BASSI

16 Luglio - L’opera gigantesca

21 Luglio - Tosca

INTERO 20 euro - RIDOTTO 12 euro

Ingresso ridotto per i seguenti soggetti:

residenti, over 65, under 14, titolari cartagiovani e tessera universitaria della Regione Toscana, allievi delle scuole di musica, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute ( per eventuale accompagnatore è disponibile biglietto omaggio)

Per ottenere la riduzione occorrerà presentare opportuna documentazione.

Prevendite disponibili presso i punti vendita di Boxoffice Toscana, Coop Empoli, Ipercoop Lastra a Signa, Coop San casciano Val di Pesa.

Prevendite online su https://www.ticketone.it/venue/piazza-machiavelli-25640/

Nei giorni del Festival dalle ore 17 alle ore 21 presso la biblioteca E.Balducci di Montespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa