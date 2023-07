Film al silenzio sotto le stelle, a La Nunziatina di Pisa arriva "cinema in cuffia"

Un’estate di film e musical sul grande schermo del Giardino, da ascoltare in cuffia sotto le stelle. La Nunziatina vive in silent mood l’estate in centro storico, con una programmazione di pellicole da non perdere. Un modo diverso e innovativo per trascorrere una piacevole serata d’estate al cinema, seduti comodamente in giardino, con tanto di cuffie wireless fornite dagli organizzatori della rassegna cinematografica, per godersi un bel film senza essere disturbati dai rumori della notte in città e senza disturbare la serata di chi sarà alla Nunziatina per fare due chiacchiere, per un aperitivo o per la cena.

Si parte l’11 luglio, alle 21,30 per proseguire poi tutte le settimane estive, di martedì, mercoledì e giovedì sera, fino al 31 agosto. In programma grandi classici come The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman e i musical più recenti come La La Land di Damien Chazelle.

Il noleggio delle cuffie per l’area Cinema ha il costo di 5 euro; l’ingresso al giardino sarà sempre libero per chi vorrà sedersi sotto gli ombrelloni per un drink o una cena in coppia, in famiglia, con gli amici. Ci sarà solo da scegliere tra due serate in parallelo, quella “silenziosa” in poltroncina, per gli amanti del cinema e quella tra chiacchiere e risate, per chi preferirà trascorrerla in compagnia al tavolo.

In cartellone nella prima settimana di cinema in cuffia: Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks (martedì 11 luglio), The Blues Brothers di John Landis (mercoledì 12 luglio) e Mamma mia! di Phyllida Lloyd (giovedì 13 luglio).

Info su https://lanunziatina.com/

IL CARTELLONE DI LUGLIO DEL CINEMA IN CUFFIA

Martedì 11

Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks

Mercoledì 12

The Blues Brothers di John Landis

Giovedì 13

Mamma mia! di Phyllida Lloyd

Martedì 18

The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman

Mercoledì 19

Grease di Randal Kleiser

Giovedì 20

Cerco il mio amore di Mark Sandrich

Martedì 25

Frankenstein Junior di Mel Brooks

Mercoledì 26

Moulin Rouge di Baz Luhrmann

Giovedì 27

Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene Kelly

