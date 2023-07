"Gli indiani acchiappa sogni", ancora aperte le iscrizioni al campo estivo a Poggibonsi

Hanno ricercato il “Cuore del bosco” rubato, lo hanno riportato al suo posto, hanno scoperto come si fa a spegnere un incendio e come vivevano i nostri antenati grazie all’Archeodromo al Cassero della Fortezza.

Sono alcune delle tante attività che i bambini dei campi estivi #E...State Insieme2023, promossi dalla Pubblica Assistenza odv insieme alla cooperativa sociale Pleiades, hanno già svolto all’interno di una precisa struttura narrativa che coinvolge iniziative e giochi: ovvero “Gli indiani acchiappa sogni” con l’obiettivo di stimolare senso cooperativo, sensibilità ambientale, relazioni positive.

Va in questa direzione, ad esempio, il “gemellaggio” con bambini di Casa Giubileo e quelli dei campi estivi della Pubblica Assistenza odv. Insieme hanno dato vita ad un gioco ed una storia sugli indiani, con lo stregone del gruppo “Fila dritto” che ha “rubato il Cuore del bosco” ed i bambini impegnati a ritrovarlo coinvolgendo “la tribù degli indiani” ovvero gli operatori di Casa Giubileo e i bambini che stanno facendo il campo estivo in quel luogo. Con l’aiuto del capo tribù hanno fatto il fuoco tutti insieme ed ai bambini sono state assegnate pigne colorate argento da ricollocare nel “Cuore del bosco” ed aiutarlo a crescere. Dai Vigili del Fuoco di Campostaggia, anche il giro in camion con tanto di sirene accese. E all’Archeodromo tutti insieme hanno scoperto le origini di questa comunità.

Sono già tre le settimane dell’Estate2023 con “Gli indiani acchiappa sogni” trascorse. Ne rimangono ancora tre, ed è ancora possibile iscriversi. Il programma, dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, continua fino al 28 luglio. Si inizia il lunedì e si va avanti fino al venerdì, tutti i giorni dalle 8 alle 17, alla sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi in via Dante. Ogni settimana ci sono uscite ed escursioni, in bus o a piedi, per capire a fondo il mondo degli Indiani d’America e il territorio che ci circonda.

La quarta settimana, dal 10 al 14 luglio sarà dedicata al Calumet della pace, gli sciamani racconteranno come farlo e ogni “indiano” ne realizzerà uno, da portare a casa come ricordo dell'esperienza vissuta e come monito alla pace. Arrivati alla quinta settimana, dal 17 al 21 luglio, Tamburi e danze, laboratorio per la realizzazione dei tamburi con disegnata la zampa dell’animale totemico. Non mancheranno danze tribali a ritmo di tamburo insieme alla lettura di storie e leggende. Ultima settimana, dal 24 al 28 luglio, con Tatuaggi e cerbottane, laboratorio dei tatuaggi e percorso per la realizzazione del proprio passaporto indiano insieme alla costruzione di cerbottane. Al termine, cerimonia di saluto con la danza del sole e la Festa in onore del Grande Spirito.

Tutte le informazioni Per ogni settimana sono ammessi un massimo di 25 bambini. Le richieste di iscrizione oltre la terza settimana saranno messe in lista di riserva. Le iscrizioni si possono già fare a partire dal 7 giugno presso la sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, via Dante 39. Il costo per ogni settimana è di 100 euro con lo sconto di 20 euro per ogni fratello. Per info si può chiamare la Pubblica Assistenza al numero 348 380 4102, oppure allo 0577 981736 (selezionare. 2). E’ possibile scrivere una mail a amministrazione@papoggibonsi. It. Tutte le info anche su www.pubblicaassistenzapoggibonsi.it

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi