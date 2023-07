"Il disegno anatomico di Leonardo" in notturna, aperture serali al museo di Vinci

Le opere del Genio sotto una luce diversa. La mostra “Il disegno anatomico di Leonardo al tempo del Salvator Mundi” in corso fino al 23 settembre al Museo Leonardiano di Vinci, potrà essere visitata anche in notturna. Sono previste infatti aperture straordinarie serali del museo: il 13, il 20 e il 27 luglio sarà visitabile anche dalle 21 alle 23.30.

Nelle stesse date sarà possibile effettuare (con orari 21.15, 22 e ore 22.45, costo 5 euro per persona, prenotazioni, 0571-933285/251, www.museoleonardiano.it) delle visite guidate alla mostra che vede protagonisti due disegni anatomici originali: "Miologia di arti inferiori, tre gambe" di Leonardo, gesso rosso con contorni rafforzati a penna e inchiostro bruno su carta preparata in rosso, databile tra il 1506 e il 1508, proveniente dalla Veneranda Pinacoteca Ambrosiana di Milano, e "Studio di una figuretta e di mezzo busto maschili e studio di gambe pure maschili" di Leonardo e bottega, in penna, inchiostro bruno e tracce di carboncino su carta, databile tra il 1510 e il 1513, di proprietà del Civico Gabinetto dei Disegni di Castello Sforzesco di Milano.

I focus guidati, uniti alle installazioni multimediali, ai tavoli interattivi e touch realizzati con la tecnologia ISLe sviluppata dall’Università di Bologna che arricchiscono l'esposizione, consentiranno al pubblico di immergersi nell'universo dell'atelier del Genio.

“Le aperture serali con visite guidate in notturna sono un'occasione unica per trascorrere serate estive a contatto con l'arte e la cultura, un' opportunità in più per ammirare questi magnifici disegni di Leonardo” commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura Sara Iallorenzi.

Fonte: Comune di Vinci