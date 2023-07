Il Tignano Festival omaggia Gaber con i musicisti del Teatro Canzone

Giorgio Gaber è stato artista poliedrico e nelle vesti di cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale ha saputo esprimere unicità e originalità rare nel panorama nazionale. A Barberino Tavarnelle, il Comitato Culturale Tignano omaggia l’artista sabato 8 luglio alle 21.30 con un recital a lui dedicato dal titolo 20 anni senza signor G, uno spettacolo patrocinato dalla stessa Fondazione Gaber.

La 34esima edizione del Tignano Festival per l'Ambiente e l'Incontro tra i Popoli propone un concerto con gli stessi musicisti che hanno suonato con Gaber, quelli del suo Teatro Canzone. Lo spettacolo vede sul palco Federico Sirianni alla voce accompagnato da Gianni Martini alla chitarra e da Claudio De Mattei al basso.

Il percorso artistico di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, nasce proprio assistendo, giovanissimo, agli spettacoli di Gaber, al quale è legato da un filo strano e sottile, avendo lavorato in più di un’occasione, nel corso del suo lavoro artistico, con alcuni suoi storici collaboratori: Giampiero Alloisio, Arturo Brachetti e i musicisti del Teatro Canzone.

“Con questo spettacolo – racconta Sirianni – cerco di ripercorrere alcuni pezzi di storia dello straordinario artista milanese scegliendo, tra le canzoni e i monologhi, quelli più significativi in ciò che veniva definito, in quegli anni belli e difficili, “il politico e il personale”. Un omaggio pieno di passione e rispetto per uno dei più straordinari uomini di spettacolo del Novecento italiano”.

Federico Sirianni è stato ospite al Premio Tenco nel 1993 e ha ricevuto negli anni il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano e la Menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie. Ha pubblicato cinque album, dei quali “Maqroll” è stato definito dalla critica specializzata “un capolavoro”, finalista per la Targa Tenco 2022 nella categoria “Miglior album in assoluto dell’anno”. Bruno Lauzi lo ha definito il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori.

Gianni Martini ha suonato a Sanremo con i Delirium di Ivano Fossati. Dal '75 si è occupato prevalentemente di canzone d'autore collaborando con Francesco Guccini, Claudio Lolli, Giampiero Alloisio, Giorgio Gaber, di cui sarà il chitarrista per 18 anni. Dal 2003 in poi ha coĺlaborato occasionalmente con molti artisti: Neri Marcorè, Enrico Ruggeri, Rossana Casale, Enzo Iacchetti, Annalisa, Emma, Luca e Paolo, Arisa e molti altri.

Claudio De Mattei vanta tra le tante collaborazioni quelle con Persinfans & Tullio De Piscopo, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Federico Sirianni, Orchestra Bailam, Gian Piero Alloisio & Roberta Alloisio, Luke & The Lion, Havana Football Club, RNC Lab.

Info: QUI.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa