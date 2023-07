Incidente sul lavoro a Lucignano, operaio rischia di morire dissanguato

Incidente sul lavoro a Lucignano, in provincia di Arezzo, verso le 15.30 di oggi. Per cause ancora da chiarire, durante la ristrutturazione di una casa un 48enne si è tagliato cadendo su alcune piastrelle. A causa della ferita l’uomo ha perso molto sangue ed è stato trasportato in codice 3 al policlinico Le Scotte di Siena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno bloccato l'emorragia, evitando che l’operaio morisse dissanguato.