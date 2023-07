Palio dei Rioni di Montelupo, Vinicola finalmente regina

Una squadra giovane, un gruppo saldo da tempo che è cresciuto molto Palio dopo Palio, e che quest’anno, dopo 3 finali perse nelle ultime edizioni, si laurea regina di Montelupo. Il Rione vincitore della 38° edizione del Palio dei Rioni di Montelupo è la Vinicola. E lo è in grande stile, con un percorso netto fatto di sole vittorie ed un unico pareggio nella gara inaugurale per 3-3 con il Turbone.

Una finale a secondo unico, terminata con un netto 5-0 in favore dei ragazzi allenati da mister Puccioni, che indossano il color vinaccia. Un primo tempo più combattuto vede la Vinicola passare in vantaggio con Malanchi e raddoppiare con Tomeo, giovane classe 2005, premiato come miglior giocatore del Palio e autore di 5 reti in tutta la manifestazione.

Nel secondo tempo invece crollano i sogni di rimonta e di gloria della Samboboliense, con Fiaschi che fa 3-0 per la Vinicola e con Motti che segna una doppietta. Così facendo il bomber dei campioni arriva ad 11 reti realizzate nel Palio, supera Bouhafa di Via Rovai, autore di 10 reti, e vince il premio di capocannoniere. I ragazzi in maglia Orange di mister Vaglini sono stati dominati dalla forza e dalla tecnica della Vinicola, in quasi tutti i frangenti della gara, e probabilmente anche l’assente Murdocca Matteo (premiato come miglior portiere del Palio) non avrebbe potuto contribuire più di tanto alla vittoria della Sambobolinese.

E così dopo 3 finali perse. è la Vinicola ad alzare la coppa più grande, quella del primo posto. Spettacolo anche nella finale di Youth League, che ha visto La Graziani rimontare per 2-1 il Turbone e vincere il Palio della propria categoria. E lo ha fatto in una gara da infarto, in cui è il Turbone a passare in vantaggio con Bruscoli, e a resistere e portare l’1-0 fino ai minuti finali. Ma non è bastato, perché prima Costoli (grande girata in area di rigore) e poi Rosta (dribbling d’autore e diagonale di sinistro) hanno ribaltato il risultato e portato al trionfo i ragazzi di Sabatini. Gli spalti e tutto l’impianto gremito di pubblico, spettacoli pirotecnici e gli interventi dei partner e delle istituzioni sono stati la cornice perfetta della serata finale della 38° edizione del Palio.

Premi di Rione e Premi Individuali

MVP della finale: Tremolanti Leonardo (Vinicola)

Pallone d'Oro Social: Rosato Mattia (Via Rovai)

Miglior Portiere: Murdocca Matteo (Sambobolinese), premio ritirato dal capitano della Sambobolinese Bivona Roberto

Capocannoniere: Motti Matteo (Vinicola, 11 reti)

Miglior Giocatore: Tomeo Giulio (Vinicola)

II° Rione Classificato Youth League: Turbone

I° Rione Classificato Youth League: La Graziani

II° Rione Classificato: Sambobolinese

I° Rione Classificato: Vinicola

Fonte: Ufficio Stampa