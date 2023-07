Pappagallo scomparso a Fucecchio, l'appello di Simone: "Aiutatemi a ritrovare Gina"

“Aiutateci a trovare Gina”. È l’appello di Simone Scutaro, 22 anni, che chiede aiuto per ritrovare Gina, una femmina di pappagallo di soli due mesi, appartenente alla specie grande alessandrino.

“Purtroppo, è volata via stamattina dal balcone della casa di mio padre, a Fucecchio Alta. Ci siamo subito messi a cercarla e l’ultima volta che l’ho vista era su un albero in piazza Franco Bracci, sempre a Fucecchio Alta. L’avevo quasi presa, ma all’improvviso si è spaventata ed è voltata via”.

Gina ha due mesi, possiede un piumaggio verde e giallo ed è addomesticata a mano. Generalmente non ha paura degli esseri umani e predilige appunto rimanere sui rami degli alberi o le zone alte. “È raro che rimanga a terra e se qualcuno se la ritrovasse sul balcone credo che si farebbe prendere senza problemi. Addirittura, se viene chiamata 'Gina' risponde con un verso”.

Con tutta probabilità il pappagallo è rimasto nella zona di Fucecchio Alta o comunque non dovrebbe essersi spinto più in là della zona di Ferruzza. Tuttavia, non rimane molto tempo: “Gina non sa procacciarsi il cibo da sola e se non la ritroviamo subito probabilmente morirà in qualche giorno”.

Chi la vedesse o riuscisse a prenderla, contatti Simone al 3803882706.