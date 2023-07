Arrivano 3mila piante per i giardini della stazione Santa Maria Novella

Diciassette aiuole di varia grandezza, 3000 piante messe a dimora, 3000 metri quadrati in tutto di superficie riqualificata. Nuovo volto per i giardini di piazza della Stazione, inaugurati stamani alla presenza del sindaco Dario Nardella e dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. I lavori sono costati quasi 40 mila euro e sono stati sponsorizzati da Avr, la società che ha già la cura della manutenzione stradale.

Avr si occuperà anche dell’irrigazione e della manutenzione delle aiuole, con taglio erba, pacciamature, sistemazione degli arbusti e delle erbacce.

“In queste settimane stiamo completamente rivedendo e riqualificando l’area della stazione - dichiara il sindaco Nardella -. Finalmente stanno per finire i lavori della pensilina e oggi grazie ad Avr abbiamo completamente rifatto i giardini della piazza. Mentre Avr si impegna alla manutenzione costante noi ci occuperemo del controllo dell’area attraverso la videosorveglianza e attraverso il controllo della pm che avrà una pattuglia fissa in questi giorni tra piazza della Stazione e piazza Santa Maria Novella e poi partirà una integrazione con gli steward che già operano sulla movida. La stazione è il nostro biglietto da visita e vogliamo che chi arriva e parte abbia il senso di una città bella, sicura e controllata”.

“La collaborazione tra pubblico e privato è importante per contribuire al decoro e alla bellezza della città - commenta la vicesindaca Bettini che ha seguito il progetto -. Avevamo già sperimentato in passato questo tipo di sinergia con successo e ora torniamo a farlo con questa sponsorizzazione tecnica che ci consente di riqualificare in modo importante questi spazi verdi”.

“Si tratta di una riqualificazione importante alla porta di accesso alla città dove chi arriva deve vedere l’immagine che vogliamo dare di Firenze - sottolinea l’assessore Giorgio - Queste aiuole, grazie alle tante specie diverse, saranno anche una piccola isola di biodiversità, come già fatto alle Cascine. Stiamo facendo in questi mesi un grande investimento sul verde, quasi 18 milioni di euro per aumentare e migliorare il verde pubblico della città a partire dalle zone più vissute, le più popolari e dalle periferie. Il verde diventerà così un elemento fondamentale nella vita urbana perché mette insieme bellezza, socialità, salute e vivibilità”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa