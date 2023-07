Pontedera music festival, un'estate di concerti sotto le stelle

È scattata la quinta edizione del Pontedera Music Festival Summer Edition 2023, prodotto e organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio. Dopo un inverno e una primavera densa di appuntamenti nelle location al chiuso, altri 12 appuntamenti di cui molti negli ormai attesi palchi estivi: il Piazzale Corradino d’Ascanio del Museo Piaggio e il Giardino di Villa Crastan in centro città.

Folk, musica etnica, jazz, musica d’autore, ma anche classica e tango nelle proposte del cartellone della Summer Edition, con il sostegno del main sponsor, Fondazione Pisa, di UniCoop Firenze e dell’Amministrazione Comunale di Pontedera, grazie ai quali la maggior parte degli appuntamenti sarà a ingresso gratuito (con oblazione volontaria), a eccezione di alcuni concerti che vedranno la presenza di artisti di chiara fama internazionale.

La classica farà da cornice: in apertura, lo scorso 3 luglio, con un percorso che dal Romanticismo ha portato alla nascita del Jazz, grazie alle voci del Coro Rodolfo del Corona con orchestra da camera, diretti dal M° Luca Stornello; e in chiusura, con gli ultimi tre appuntamenti a settembre, che confermano due importanti collaborazioni – con gli artisti e giovani talenti del Livorno Music Festival, il 6 settembre, e, il 20 settembre, con i Cameristi dell’Orchestra Giovanile Italiana insieme agli Amici della Musica di Firenze, la più importante e antica realtà italiana per la musica da camera – e infine con il concerto di chiusura, il 30 settembre, che vedrà protagonista la talentuosissima violinista Daria Nechaeva, da quest’anno docente presso l’Accademia, e la pianista Glenda Poggianti.

Il 20 luglio si terrà il concerto Dal primo cantautore all’ultimo troviere, percorso al quale invitano la voce di Bianca Barsanti e la chitarra di Andrea Barsali; seguirà, il 27 luglio, per gli amanti del genere, Aroma de tango, con la direzione di Patrizia Vennero. Per gli appassionati di folk music, immancabile l’appuntamento del 1° agosto, con un’immersione nella musica tradizionale irlandese, con i Willos’; sarà il rock, insieme al blues, a essere protagonista del concerto del 10 agosto, con Captain America & the Roots, sotto la direzione artistica di Mario Ancona; il 31 agosto seguirà un appuntamento che parte dalla musica classica e arriva alla musica d’autore, genere approfondito e contaminato dalla popular music e dal rock d’autore, che vedrà protagonista l’ensemble vocale Voices, con un programma che spazierà dal Quartetto Cetra ai Queen.

Importanti gli ospiti di caratura internazionale: il 13 luglio, l’appuntamento con il chitarrista Giovanni Baglioni, figlio di Claudio, artista poliedrico che offrirà un concerto dal titolo Emisferi, in collaborazione con Tema Impresa srl; il 1° settembre sarà protagonista uno de più talentuosi chitarristi sul panorama internazionale, Francesco Buzzurro, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, che presenterà il suo live dal titolo One Man Band – Un’orchestra a sei corde in concerto.

Il Festival è realizzato sotto la Direzione Artistica dell’Accademia Musicale Pontedera, rappresentata dal suo direttore didattico Luigi Nannetti, della Fondazione Piaggio, presieduta da Riccardo Costagliola, e grazie al contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze e con il sostegno e patrocinio del Comune di Pontedera. L’ingresso è gratuito con oblazione volontaria salvo laddove diversamente indicato. Riduzioni per soci coop e dell’Accademia, dipendenti Piaggio e del Comune di Pontedera, abbonati Amici della Musica di Firenze. Il cartellone e le modalità di prenotazione, obbligatoria, sono consultabili sul sito ufficiale del festival: www.pontederamusicfestival.it e sulla pagina Facebook del Festival.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa