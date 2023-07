Rifiuti del trasloco in una scarpata a Malmantile, responsabili multati

Continua il lavoro degli ispettori ambientali per contrastare gli abbandoni dei rifiuti a Montelupo Fiorentino. Nel corso dei primi 5 mesi dell’anno sono stati effettuati 544 controlli e nel 14,32% dei casi sono stati individuati e sanzionati i responsabili; in due casi sono scattate anche segnalazioni penali.



Le sanzioni per abbandono di rifiuti oscillano fra i 600 e i 3.000 euro.



A questi risultati si aggiunge un intervento complicato effettuato sulla strada per Malmantile nei giorni scorsi. Si trattava di rifiuti domestici legati a un trasloco.



Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di diversi sacchi neri in una scarpata. Grazie all’associazione La Racchetta, i cui volontari sono riusciti a calarsi nella scarpata, i rifiuti sono stati recuperati e l’analisi del materiale da parte degli ispettori ha consentito, col lavoro di indagine della polizia locale, di individuare i responsabili, che ovviamente saranno multati.



"Il lavoro degli ispettori ambientali sugli abbandoni, su informazione ed educazione agli utenti, ma anche sul controllo del decoro del territorio, è strumento prezioso per migliorare la raccolta differenziata, già di per sé già molto buona. Chi ha dubbi sul metodo può chiedere aiuto. Chi non ha rispetto civico, anche nei casi più complessi, viene perseguito e sanzionato, grazie alla collaborazione tra uffici comunali e associazionismo. Un lavoro di squadra veramente efficace" afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.