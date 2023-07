Riqualificazione aree verdi a Ponticelli e del parco giochi a Cinque Case: due inaugurazioni a Santa Maria a Monte

Si comunica che l'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte domani procederà alla inaugurazione di due interventi realizzati sul territorio comunale.

Il primo intervento riguarda la "Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli " interessa tre aree verdi presenti nella zona residenziale di Ponticelli per una superficie complessiva di circa 4.500 mq. L'intervento è consistito nella piantumazione di alberi e nell'installazione di arredo urbano e di una stazione di bike-sharing.

L'intervento, dell'importo complessivo di 108mila euro, è stato finanziato dalla Regione Toscana per circa 60mila euro nell'ambito del finanziamento "Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano".

Il secondo intervento riguarda la "Riqualificazione parco giochi in località Cinque Case" con la realizzazione di un parco giochi fruibile anche dai portatori di handicap.

L'intervento, dell'importo complessivo di 19mila euro è stato finanziato dalla Regione Toscana per circa 11mila euro nell'ambito del finanziamento "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni".

Il primo intervento verrà inaugurato alle ore 11,30, mentre il secondo alle 12,00

Fonte: Ufficio Stampa