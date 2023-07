Ristrutturazione dello Stadio Corsini di Fucecchio, interviene Marco Cordone (Lega)

Sulla futura ristrutturazione dello Stadio Filippo Corsini di Fucecchio, interviene Marco Cordone, segretario comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier.

"Da notizie di stampa locale, apprendiamo che il Comune di Fucecchio avrebbe partecipato ad un bando pubblico della Regione Toscana per il miglioramento degli impianti sportivi pubblici, finalizzato al rifacimento dello Stadio Filippo Corsini e sarebbe risultato tra i Comuni vincitori del suddetto bando, con il finanziamento di euro 400mila che coprirebbe quasi il 90% del costo complessivo integrato da una futura variazione di bilancio Comunale di euro 54mila per il cofinanziamento.

Inoltre – prosegue – sempre attraverso i media locali, il Sindaco Spinelli e l’assessore allo Sport Gargani, ci informano sul crono programma dei lavori, i quali comincerebbero entro la fine di novembre del c.a. per concludersi entro il 2024.

Da appassionato di atletica leggera e di podismo, ho un atteggiamento positivo nei confronti di quello che apprendiamo dalla stampa e mi preme ricordare che la Lega attraverso la mia persona ha sempre sollecitato il rifacimento dello Stadio Corsini e dell'impianto di Atletica leggera all'interno di questa importante struttura Sportiva – basta leggere i verbali dei Consigli Comunali – i cui spogliatoi lasciano al quanto a desiderare. Ricordo anche un sopralluogo che effettuai più di un anno fa di cui in tanti sono a conoscenza, compreso l'Amministrazione, dove le fotografie da noi fatte, mostrano la fossa delle Siepi, tanto care al pluricampione Alessandro Lambruschini, rigogliose di arbusti e di pezzi di pista che si potevano raccogliere con le mani.

Dopo anni di abbandono, se come sembra, lo Stadio Corsini sarà ristrutturato, questi miglioramenti li dovremo ai tanti appassionati di Atletica che fanno riferimento a questo impianto Sportivo, ad un grande Campione come Alessandro Lambruschini e ad una Squadra di Calcio che partecipa con onore al Campionato di Eccellenza Toscana. Auspichiamo – conclude Cordone – che tanti giovani e tanti appassionati a prescindere dall'età, in un futuro prossimo, possano godere di un impianto Sportivo all'altezza dei tempi anche perché lo Sport è lealtà e salute".