Rubino Mediceo, ecco i vini premiati dalle giurie a Cerreto Guidi

Si è concluso nel bellissimo scenario del giardino della Villa Medicea, l’edizione 2023 del Concorso Enologico“Rubino Mediceo”, la Selezione di Vini promossa dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Pro Loco. Molto apprezzato l’apericena, con musica dal vivo dei Fabrè, nel corso del quale sono stati assegnati i premi. La serata si è svolta in collaborazione con l’Associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi (presente il neo presidente Prof. Andrea Vanni Desideri).

Ben 81 i vini in concorso e 25 le aziende partecipanti. Le due diverse giurie (tecnica e popolare) si sono così espresse:

VINCITORI “RUBINO MEDICEO 2023”

-Categoria Vini Bianchi

Giuria tecnica: VITIVINICOLA GIORNI- “Viognier”

Giuria popolare: PICCARATICO –“Inganno”

-Categoria Vini Rossi

Giuria tecnica: CANTINA DAINELLI –“Intruso”

Giuria popolare: VILLA DIANELLA –Il Matto delle Giuncaie

-Categoria Vini Rosati

Giuria tecnica: PODERE IL PINO-“La Cerbaiola”

Giuria popolare: LUPI BARANO – “Mattacena”

-Categoria Vini Chianti

Giuria tecnica: COLLE ADIMARI- “Chianti Riserva”

Giuria popolare: VILLA PETRIOLO- “Chianti Riserva”

-Categoria Vini Dolci

Giuria tecnica: FATTORIA DIANELLA 1°- “Vin Santo del Chianti”

Giuria popolare: COLLE ALBERTI - “Vin Santo del Chianti”

-Categoria Spumanti

Giuria tecnica: VILLA DIANELLA- “Maria Vittoria & Ottavia”

Giuria popolare: FATTORIA DIANELLA 1° -“Artemide”

Alla serata erano presenti, per l’Amministrazione comunale, il vice Sindaco Paolo Feri e gli assessori Moreno Costagli e Alessio Tanganelli.

“Ringrazio per l’impegno e la passione la Pro Loco di Cerreto che sta facendo un grande sforzo per far conoscere i nostri vini. Ringrazio la giuria tecnica e quella popolare-ha dichiarato il Vice Sindaco- L’impegno dell’Amministrazione comunale in questi anni è stato quello di sostenere le aziende del territorio e promuovere qualità e conoscenza dei vini. Attraverso il vino, si conosce un territorio con le sue tradizioni e le sue caratteristiche. Siamo felici per la grande partecipazione e anche per il fatto che molte aziende cerretesi siano state riconosciute meritevoli di un premio”.

Soddisfazione per l’esito della serata e per il concorso, è stata espressa dalla Pro Loco, rappresentata per l’occasione dal vice presidente Daniele Calugi, oltre che dai sommelier ed esperti di vino del Consiglio, Elena Caponi, Noemi Cerofolini e Stefano Pagani.

Il Concorso enologico “Rubino Mediceo” ha aperto ufficialmente la 48°edizione di Medicea Wine Festival che proseguirà fino al 16 luglio con Cerreto Street Wine (8 e 9 luglio), Esposizione dei Trattori d’Epoca (15 e 16 luglio) e con il Mestolo d’Oro (16 luglio).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa