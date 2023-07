Traffico di droga dall'Olanda alla Sardegna, 5 arrestati: 65enne fermato a Livorno

Cinque persone arrestate questa mattina dai carabinieri dei Comandi provinciali di Cagliari e Livorno. Si tratta di cinque soggetti che dovevano scontare dai sei ai 13 anni di reclusione perché condannati in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Uno di questi arresti è avvenuto a Livorno.

Nella serata di ieri, in particolare, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato un 65enne sulla quale c'era un provvedimento di carcerazione. L’uomo, un autotrasportatore originario della Sardegna, deve scontare una pena detentiva superiore a sei anni di reclusione, a seguito della condanna emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari.

Infatti, dalle indagini che furono svolte sul suo conto, emerse che faceva parte di una associazione criminale dedita anche al traffico internazionale di stupefacenti. Lo scorso 5 luglio l'uomo è stato condannato, a seguito di pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione.

La vicenda investigativa risale al lontano 2012, quando le indagini dei Carabinieri di Cagliari, portarono alla luce i movimenti di alcuni sardi, emigrati in Olanda, che tra il 2008 e il 2010 immettevano cospicui quantitativi di sostanza stupefacente in Sardegna.

L’uomo, intercettato abilmente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo nel porto di Livorno, all’esito del controllo è stato identificato e tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale Le Sughere di Livorno.