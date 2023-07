Use Rosa Scotti, da Umbertide a Empoli entra in squadra Sofia Avonto

Un’altra giovane in rampa di lancio nella nuova Use Rosa Scotti. È Sofia Avonto, classe 2003, in arrivo da Umbertide. Ala grande, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Junior Casale dove è rimasta per quattro stagioni, poi il passaggio alla Jb Monferrato e da lì ancora Piemonte, precisamente Biella, prima di approdare in riviera, a Pegli. Dopo la passata stagione ad Umbertide, ecco ora la tappa a Empoli dove cercherà di ripercorrere la strada che altre giovani prima di lei hanno fatto guadagnandosi minuti in serie A2.

Benvenuta a Empoli, Sofia.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa