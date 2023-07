La Valdelsa accoglie le storiche Fiat X1/9

Domenica 2 luglio, la Toscana ha ospitato il Raduno nazionale 2023 della X1/9, la mitica auto sportiva spider- coupé prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80. Un grande ed importante evento automobilistico organizzato con successo dal ‘Club X1/9 Italia’, club italiano del modello X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento di Teresa Galante.

Cinquanta equipaggi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati di prima mattina nella storica cittadina di Certaldo (FI) dove, come da programma, hanno esposto in piazza della Libertà le vetture a favore del numeroso pubblico accorso per l’occasione. A seguire e nel corso della giornata, i partecipanti sono stati protagonisti in un tour a bordo delle X1/9 con itinerari e tappe tra i caratteristici territori dell'entroterra toscano tra le provincie di Firenze e Siena, sino ad arrivare in località Gambassi Terme (FI) dove è terminato l’evento.