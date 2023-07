Viale Italia in Strada 2023, che show!

Grande successo per Viale Italia in Strada 2023 sarà una serata ricca di eventi, l’iniziativa promossa dai commercianti di Noi di Viale Italia APS con il supporto logistico del Comune di Castelfranco di Sotto. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti i protagonisti che hanno reso possibile l'ottima riuscita della manifestazione.

E così ci stiamo riprendendo poco a poco da tutto il "trambusto" della nostra festa del 3 luglio, Viale Italia In Strada. Mai nome più azzeccato: eravamo tantissimi nel Viale! Un’infinità di persone tutte in strada in vena di festeggiare! Festeggiare cosa? La vita! L'essere di nuovo qui "senza pensieri" dopo la pandemia, la voglia di tornare a divertirsi, stare tra amici e abbracciarci.

Abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti da tanti di voi, ma siamo noi per primi che dovremmo ringraziare. Noi da soli non saremmo mai riusciti in tutto questo. Per cui ringraziamo con tutto il nostro cuore:

Camilla Storti, un “braccio destro” che nessuno vede ma è lei che cura i nostri post, le nostre grafiche, che realizza le nostre "pazzie" anche quando capitano d'improvviso.

Stenauto - Il nostro mitico Nadir, che ci ha offerto la sua Vela, i suoi spazi, la sua amicizia per pubblicizzarci al meglio e rendere più bella la nostra festa.

Maffei Estintori che anche quest'anno ci ha permesso di aumentare la sicurezza della nostra festa grazie ai suoi estintori!

Tutti gli espositori (auto, moto, nuove, d'epoca, Vespe, Harley Davidson) che ci hanno fatto viaggiare nel tempo con i loro mezzi, nonché tutti gli artisti e le giostre e i falconieri.

Il Comune col supporto logistico e il patrocinio, senza il quale avremmo fatto ben poco, e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che a gran sorpresa è venuto a presenziare la conclusione della festa.

Sicur Delta per farci da sponsor offrendoci il servizio dei fuochi pirotecnici, da buon nostalgico Castelfranchese che ci fa tornare ai ricordi della tanto amata sagra del cinghiale che purtroppo non c'è più.

Tutte le scuole di danza/canto/musica/ginnastica con un ringraziamento particolare per La Didasko, che ha investito di prioria volontà portandoci non solo la loro magnifica scuola, ma allestendo addirittura con service audio-luci e palcoscenico.

I ragazzi dell'associazione Ass.Ediati Che hanno portato un po' del loro "Let's" con la loro allegria e bibite a volontà. La Croce Rossa Italiana di Castelfranco di Sotto per il loro supporto logistico e antincendio permettendo di fare tutto in sicurezza. La Fototeca che, come ogni anno, si occupa del servizio fotografico con la propria squadra. E appena saranno pronti ci faranno avere i meravigliosi ricordi di quella sera. Il Valiani che mette sempre a disposizione i suoi furgoni per mettere in sicurezza le entrate principali del Viale; Radio Bruno per la loro pubblicità, la presentazione, il supporto alla lotteria e l’animazione della serata con la loro musica. Gli street food e chi ha portato cibo e bere a volontà per rendere la nostra festa ancora più "golosa".

Ringraziamo, infine, tutto lo staff dei retroscena, strutture, tecnici, addetti alla sicurezza, volontari; gli associati che si sono tirati su le maniche ed hanno permesso tutto questo, tutte le persone che ci hanno dato fiducia acquistando i biglietti della lotteria di Viale Italia Aps e gli sponsor.

Il Consiglio Direttivo Di Noi Di Viale Italia Aps - Claudia Fiumalbi, Marzia Cervetti, Manuela Marinai, Cristina Lelli, Soccorso Sicuranza