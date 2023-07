Viale Marconi, Guazzini (CambiaMenti): "Non c'erano atti per la rimozione degli spartitraffico"

Si ritorna sul tema delle isole pedonali di viale Marconi di San Miniato Basso. A farlo, documenti alla mano, è Manola Guazzini, capogruppo di CambiaMenti in Consiglio comunale, che dai banchi dell'opposizione riesuma un'ordinanza del 22 luglio 2022 in cui si era toccato proprio il tema degli ostacoli artificiali tra i tanti punti a riguardo. Nonostante l'atto sia datato un anno fa, l'interpellanza è stata discussa dopo diversi mesi dalla sua presentazione, quindi poco tempo fa.

Nella risposta all'interrogazione, Giglioli affermò che gli interventi su viale Marconi furono a suo tempo illustrati nella consulta territoriale. Lo scorso anno non ri ritenne opportuno rivedere la scelta "ma sicuramente migliorarla" perché, parole del sindaco, "ci siamo resi conto che, pur essendo segnalati con idonea segnaletica orizzontale e verticale, questa debba essere migliorata in particolare nelle ore notturne".

Guazzini sostiene come già in passato la giunta non volle farsi carico di un cambiamento di opinione, che però a posteriori sembra esserci stato, e proprio negli scorsi mesi, come affermato dall'intervista di gonews.it di ieri. "Non ci sono atti amministrativi che confermino la scelta di due mesi fa di rimuovere gli spartitraffico, le bugie hanno le gambe corte", conclude Guazzini. La decisione di quegli spartitraffico fu del 2017, con Gabbanini sindaco e Marzia Fattori assessore ai lavori pubblici e l'attuale sindaco ai tempi capogruppo Pd in Consiglio comunale.