Festa a Santa Croce per Young Bar, l'attività di Spartaco e famiglia compie 50 anni

Mezzo secolo di lavoro, di caffè, paste e salati serviti, di clienti passati davanti al bancone. A festeggiarlo è Young Bar, storica attività in piazza del Popolo a Santa Croce sull'Arno, che ha spento 50 candeline dalla sua apertura. Un traguardo celebrato ieri durante la festa cittadina Green Day, che si svolge ogni anno proprio nel prato verde di fronte al municipio. La sindaca Giulia Deidda ha festeggiato Spartaco, il cui nome si legge proprio sull'insegna del bar, e Ivana che insieme aprirono l'attività negli anni '70.

"Cinquanta anni fa, cari Spartaco e Ivana, avete iniziato un viaggio che è poi diventata un'avventura di famiglia. Il vostro bar ha visto crescere e poi lavorare le vostre figlie, Pamela e Cinzia, e tutti noi ci siamo affezionati ai vostri nipoti che abbiamo visto nascere e crescere, in una dimensione di impresa familiare che si intreccia nella vita di paese e che vi ha reso parte della storia di una Santa Croce che avete visto trasformarsi in questi decenni" scrive la sindaca Deidda sui social.

"Spero che possiate guardare indietro con orgoglio e soddisfazione per tutto il lavoro e l'impegno che avete dedicato al vostro bar, che ha accompagnato le serate di tanti giovani santacrocesi, quando la sera si usciva per andare a vedere la partita o semplicemente fare due chiacchiere. Che questa ricorrenza - si conclude il messaggio di auguri di Deidda - possa essere un momento di gioia e che possa rappresentare motivo di stimolo per nuovi traguardi. Un caro augurio da parte di tutta la comunità che rappresento".