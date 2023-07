Tentato furto sventato grazie all'attenzione dei residenti in via San Vito, nel rione di Monticelli a Firenze. Rumori sospetti provenienti dal giardino hanno allertato gli abitanti del quartiere, che venerdì sera, intorno alle 23, hanno prontamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto non è stato trovato nessun intruso, ma si ipotizza che l'arrivo delle forze dell'ordine abbia messo in fuga i ladri.

Gli agenti hanno constatato danni a una telecamera di videosorveglianza privata esterna, a una lampada e a una grata che si affaccia sul giardino circostante il gruppo di abitazioni nella zona. Questa zona è particolarmente pregio, in quanto si estende fino alla collina di Bellosguardo e Marignolle. Al momento, sono in corso indagini per determinare se si tratti di un tentativo di furto organizzato che sia andato male.