Aggredita 20enne vicino alla fermata della tramvia di Careggi, si cerca l'aggressore

Una giovane fiorentina di 20 anni è stata vittima di un tentativo di aggressione da parte di uno sconosciuto mentre si trovava per strada la notte scorsa. La polizia sta indagando sull'incidente e sta cercando di ricostruire gli eventi. Da una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe lasciato il tram poco dopo l'1 alla fermata vicino a Careggi. Un uomo, presumibilmente straniero, si sarebbe avvicinato a lei chiedendo indicazioni stradali, ma, non appena la ragazza gli ha voltato le spalle lungo via Caccini, è stata attaccata.

Non è ancora chiaro il motivo del gesto. La ragazza ha iniziato a urlare e le sue grida hanno attirato l'attenzione di alcuni giovani presenti in zona, che sono intervenuti mettendo in fuga l'aggressore. Durante l'aggressione, la giovane fiorentina è caduta a terra riportando delle ferite.