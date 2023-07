Amministrative 2024, primo incontro del centrodestra riunito per le sfide di Firenze, Livorno e Prato

Si è tenuto nella tarda mattinata di sabato 8 luglio il primo incontro ufficiale dei rappresentanti regionali dei partiti della coalizione del centrodestra toscano in vista delle prossime amministrative 2024. L’incontro, ha visto la partecipazione dei Coordinatori Regionali di FDI On. Fabrizio Rossi, della Lega con il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, del coordinatore regionale e consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella e del vicecoordinatore regionale di Noi Moderati Simone Spezzano in rappresentanza dell’on. Giorgio Silli. “Abbiamo iniziato a gettare le basi per affrontare e arrivare preparati alla prossima importante scadenza elettorale, rappresentata dalle amministrative 2024, dove in Toscana andranno al voto oltre 180 comuni per rinnovo di sindaci e consiglieri, tra i quali ben tre saranno i capoluoghi di provincia: Firenze, Livorno e Prato”. “Parte così, con oggi, una sfida importante che vede coinvolto tutto il centrodestra, con la volontà di costruire coalizioni coese e al tempo stesso forti e credibili, con progetti politici chiari e condivisi per essere pronti a governare in quei territori che saranno chiamati al voto”.

“Partendo dal presupposto che il fulcro dovrà essere l’unità di tutto il centrodestra, in questi mesi saranno ascoltate le voci provenienti dai territori, al fine di poter valutare e quindi scegliere le candidature a sindaco, in base non all’appartenenza politica, ma alla competenza, alla preparazione e alla spendibilità come candidato migliore per arrivare alla vittoria e quindi al governo dei vari comuni”.

“Sarà sicuramente un percorso molto impegnativo per tutti noi, che ci vedrà dialogare e tenerci costantemente in contatto, affinché si arrivi uniti e preparati alla scadenza elettorale della prossima primavera 2024. Battere la sinistra alle prossime amministrative rappresenterebbe per tutta la Toscana quel solco e quella giusta rotta da seguire in vista dell’appuntamento delle regionali 2025, con il centrodestra pronto a governare la Regione Toscana”. E’ quanto dichiarano Fabrizio Rossi coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Baroncini coordinatore regionale Lega, Marco Stella coordinatore regionale Forza Italia, Simone Spezzano di Noi moderati.

Fonte: Ufficio stampa