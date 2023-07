Cade con la moto, 21enne in coma nel Fiorentino

Giovane motociclista 21enne in coma dopo un grave incidente stradale a Cancelli di Reggello, vicino alla sua abitazione. Il giovane è attualmente ricoverato in coma presso l'ospedale di Careggi a Firenze. L'incidente si è verificato la scorsa notte intorno alle 2:40. Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, non sarebbero coinvolti altri veicoli o animali selvatici, come spesso accade nelle zone rurali.

I primi a prestare soccorso al giovane motociclista sono stati i suoi amici che lo seguivano con le loro moto. Il gruppo stava tornando a casa da una festa del paese nella città principale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i servizi di emergenza del 118, sia con le ambulanze dei volontari locali, sia con un elisoccorso proveniente dall'Emilia, con il velivolo Eli118 Bologna. La moto coinvolta nell'incidente è un esemplare di media cilindrata utilizzato per l'enduro.

Al fine di determinare le cause e le circostanze esatte dell'incidente, i carabinieri stanno conducendo accertamenti e rilievi sul luogo dell'evento. È fondamentale comprendere le dinamiche che hanno portato a questa grave situazione, al fine di prevenire incidenti simili in futuro e migliorare la sicurezza stradale.