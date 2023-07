Chiara Helg da Poggibonsi eletta Miss Marina di Salivoli

Chiara Helg di Poggibonsi (SI) e' la nuova Miss Marina di Salivoli 2023.



Vittoria al fotofinish per la bella 21enne che prevale sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di

partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.

Grande successo della manifestazione che era inserita nel cartellone degli eventi estivi proposti dalla direzione del Porto Turistico di Marina di Salivoli (Piombino) dove ha visto affluire un folto pubblico per la soddisfazione degli organizzatori.



Non facile il lavoro della giuria della serata nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara provenienti da varie localita' della regione la vincitrice e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Marina di Salivoli 2023 , CHIARA HELG - di Poggibonsi (S) , 21 anni - receptionist - H. 1,74 - capelli castani-- occhi azzurri - del segno dei Gemelli.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - KELLY MODARO - di Montecatini Terme (PT) - 20 anni - studentessa universitaria - H. 1,78 - capelli castano scuro - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

3^ Classificata - Miss Framesi - MARIANNA PARRI - di Terricciola (PI) - 25 anni - segretaria - H. 1,72 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Sagittario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CRYSTEL PUCCINELLI - di Lucca - 17 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castano scuro - occhi marroni - del segno del Leone.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - VIVIANA CONTINI - di Pisa - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi azzurri - del segno dell'Acquario.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - NOEMI FARINA - di Greve in Chianti (FI) - 20 anni - studentessa universitaria - H. 1,72 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.



La prima classificata ha ricevuta la fascia di Miss Marina di Salivoli da Alberto Poletti comandante della capitaneria di Piombino ed è stata incoronata da Nicole Ninci Miss Toscana 2022 ospite della serata,inoltre ha ricevuto dalla signora Rosi Roberta della gioielleria Rosi Gioielli di Piombino il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La serata e' stata condotta da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla premiazione finale con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Angela,Daniela,Giada e Antonella del salone Freestyle di Pino di Sella con salone a Follonica.



L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana con la collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli. Alessio Bocci e di Andrea Fantacci per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Fonte: Miss Italia Toscana