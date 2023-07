Continuano gli incontri dei carabinieri di San Miniato con i cittadini, tappa al Circolo Acli di Partino

Continuano gli incontri dei carabinieri di San Miniato con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Pisa. Nell’ultimo appuntamento, tenutosi presso il Circolo Acli della frazione di Partino nel comune di Palaia, i carabinieri si sono intrattenuti con i cittadini, in buona parte persone anziane. Nel corso dell’evento, è stato , come di consueto, distribuito il pratico vedemecum a cura dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa ed il Comandante della Stazione ha illustrato i fatti di cronaca recente, descrivendo le tecniche truffaldine poste in essere.

L’iniziativa, che ha riscosso come sempre grande interesse da parte delle persone intervenute, ha lo scopo di accrescere ulteriormente la consapevolezza riguardo al fenomeno e di realizzare, quindi, attraverso esempi e suggerimenti, una buona prassi di comportamenti da adottare, per non cadere nella trappola dei truffatori. Gli incontri continueranno anche nei prossimi giorni in tutti i Comuni e nelle frazioni del territorio della Compagnia di San Miniato (PI), organizzati dai Comandanti delle Stazioni ivi presenti, con l’auspicio della massima partecipazione da parte di tutte le persone, di ogni età.