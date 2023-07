Controlli dei carabinieri a Cecina: tre attività sanzionate, 7 segnalazioni per droga

Controlli nel territorio della Compagnia Carabinieri di Cecina i quali hanno eseguito un ampio servizio coordinato in tutto il cecinese che ha visto l’impiego di diverse pattuglie, sempre con il supporto fornito dai colleghi dei reparti speciali dell’Arma, NAS e NIL.

Nel corso dei controlli i militari hanno sanzionato 2 bar ed un’attività di ristorazione etnica di Cecina: in particolare, presso un bar sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno comportato una sanzione amministrativa di 1.000 euro; in un’analoga attività commerciale sono state accertate irregolarità strutturali e sono state elevate sanzioni pari ad euro 1.000; infine presso l’attività di ristorazione i militari hanno verificato la presenza di un depositi per alimenti non autorizzato oltre a carenze igienico-sanitarie ed al gestore sono state comminate sanzioni pari a euro 1500.

Nel corso del servizio sono stati controllati 30 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione personali con obblighi mentre sul fronte della sicurezza stradale, sono state identificate 74 persone e controllati 35 veicoli; tra le irregolarità riscontrate e sanzionate l’omessa revisione periodica, l’inosservanza del divieto di sorpasso, la guida con patente mai conseguita e la guida con mezzo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria. Sul fronte del contrasto alla droga, sono stati segnalati alla Prefettura 7 soggetti, di cui 2 minorenni, trovati in possesso complessivamente di 12 grammi del tipo hashish e 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro