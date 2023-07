Controlli dei carabinieri nel Fiorentino, denunce e arresti per furti e spaccio

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno condotto una serie di controlli specifici e straordinari sul territorio.

I carabinieri di Badia a Settimo hanno operato con successo nell'identificazione di un individuo italiano di 26 anni, il quale è stato deferito per il reato di ricettazione. L'uomo era stato sorpreso in possesso di due specchietti retrovisori, appena rubati da un furgone nella zona industriale di Scandicci. Contestualmente, è stata eseguita l'arresto di un cittadino marocchino di 40 anni, su ordine di carcerazione a seguito di una condanna relativa a fatti risalenti al 2015. L'uomo era stato giudicato colpevole di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha invece deferito diverse persone per reati commessi nel territorio di Scandicci. Due cittadini georgiani, rispettivamente di 28 e 30 anni, sono stati sorpresi nelle prime luci dell'alba mentre tentavano di forzare il portone di un condominio situato nel centro della città, utilizzando un cacciavite. Entrambi sono stati deferiti per tentato furto.

Inoltre, è stato deferito un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Sempre nell'ambito dello spaccio di droga, una donna di 29 anni è stata individuata e perquisita sia nel veicolo che presso il proprio domicilio. Durante la perquisizione sono state trovate diverse dosi di cocaina e hashish, per un peso complessivo di circa 6 grammi, nonché del materiale per il confezionamento.

Non solo a Scandicci, ma anche presso la Stazione di San Casciano in Val di Pesa, i Carabinieri hanno svolto un'importante azione di contrasto. In questa circostanza, una donna di 45 anni è stata deferita per guida in stato di ebbrezza a causa di un elevato tasso alcolemico. L'operazione ha consentito di evitare un potenziale pericolo per la circolazione stradale e di preservare l'incolumità degli utenti della strada.

Infine, presso la Stazione di Impruneta, è stato segnalato un minore per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 8 grammi di hashish.