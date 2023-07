Controlli dei carabinieri nel Livornese, una patente ritirata per alcol e tre denunce per droga

Nell’ambito dei controlli inerenti alla sicurezza stradale ed al contrasto allo spaccio ed all’assunzione di sostanze stupefacenti nel Livornese, un 19enne è stato sorpreso dai carabinieri alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,39 gr/l, nonostante il codice della strada preveda un tasso alcolemico pari a zero per i neo patentati, pertanto è stato deferito in stato di libertà alla Procura labronica oltre a subire l’immediato ritiro della patente

Tre persone sono state segnalate all’Autorità Prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso, a vario titolo, di 0,5 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro.