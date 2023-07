Controlli nei locali del Livornese: due attività sanzionate per carenze igieniche, una per lavoro in nero

I carabinieri di Livorno hanno eseguito un servizio coordinato nella decorsa serata che ha visto l’impiego di diverse pattuglie ed il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma: il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) ed il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) che hanno effettuato numerosi controlli.

In particolare, presso un’attività di ristorazione del lungomare labronico, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità relative alla sicurezza alimentare ed alla tutela del lavoro: una sanzione amministrativa per un importo di euro 1.400 è stata elevata per la mancata indicazione della provenienza dei prodotti ittici rinvenuti ed è stata disposta la sospensione dell'attività unitamente a sanzioni pecuniarie per complessivi 3.600 euro poiché è stata rilevata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

Durante un ulteriore controllo presso un noto locale della periferia di livornese, i militari hanno sanzionato per plurime carenze igienico-sanitarie e per la mancata attuazione del piano di autocontrollo per gli alimenti, per un importo complessivo di 7.400 euro.