Gettano rifiuti tessili nei cassonetti in strada, 4 denunciati a Firenze

Quattro uomini sono stati sorpresi le scorse settimane dalle forze di polizia cittadine a scaricare illegalmente rifiuti e scarti tessili nei cassonetti dei rifiuti delle strade fiorentine. Il reato in questi casi è quello di “gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi” che prevede anche il sequestro dei mezzi a bordo dei quali vengono trasportati gli scarti.

Gli episodi, avvenuti tutti in circostanze diverse, sarebbero stati accertati tra la zona intorno a Castello e quella del quartiere Isolotto. Nei guai per questi veri e propri comportamenti antisociali sono finiti tre cittadini marocchini - di età compresa tra i 38 e i 40 anni - ed uno cinese di 49. Per loro il Questore della provincia di Firenze ha disposto, per almeno tre anni, il Foglio di Via dal nostro comune, con l’obbligo di far rientro nelle rispettive città di residenza tra Prato e Pistoia.