Un'addetta allo sportello postale di via Senese a Firenze è scivolata e caduta questa mattina nell'ufficio ed è stata trasferita in pronto soccorso a Torregalli per accertamenti. La medicina del lavoro dell'Asl Centroè intervenuta alle 9.20 per gli accertamenti del caso. L'impiegata ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice giallo.