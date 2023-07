I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 3.45 nel comune di Firenze in Viale del Poggio Imperiale, per un incendio appartamento situato al terzo piano fuori terra. Sul posto 2 squadre e 5 automezzi di cui un'autoscala.

Al termine delle operazioni di spegnimento, in seguito ai danni provocati dall'incendio, l'appartamento e alcuni vani di quello sottostante non sono fruibili. Non si segnalano danni a persone.