Keu, sit-in di Fdi all'azienda Lerose a Pontedera: "Servono bonifiche subito"

Oggi, sabato 8 luglio, alle ore 12, alla presenza della senatrice di Fratelli d'Italia Cinzia Pellegrino si è tenuto il sit-in “Onda tricolore contro le mafie” presso l’azienda Lerose, indagata per essere la responsabile del Keu situato nei terreni del Green Park.

“Non potevamo che fare tappa qui con ‘Onda tricolore contro le mafie’, che è un evento che organizziamo tutti gli anni nel ricordare Falcone e Borsellino attraversando tutta l'Italia e parlando di mafia e delle mafie locali nello specifico – dichiara la senatrice Cinzia Pellegrino-. Ovviamente, con il caso de Lerose e di tutto l’indotto gestito da questi proprietari che, con il Keu, hanno fatto man bassa anche della salute dei cittadini toscani non potevamo che essere oggi qui per parlare di due temi importantissimi: uno è sicuramente quello dell'infiltrazione mafiosa, l'altro è purtroppo il danno ambientale e di salute”.

Matteo Bagnoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pontedera: “Sicuramente da oggi volgiamo alzare ulteriormente la voce e portare la problematica del Keu a livello nazionale, grazie alla senatrice Pellegrino che presenterà sicuramente un'interrogazione a breve, perché ovviamente bisogna intervenire quanto prima. È vero, la Regione ha stanziato delle risorse, 10 milioni, che però non vanno a coprire la necessità di bonificare le nostre aree. Ci sono dei responsabili, la magistratura farà il suo corso e l’individuerà. Però oggi in questo contesto, bisogna dire che qui le vittime sono tutti cittadini di Pontedera e della Valdera. È veramente importante che s’intervenga sul piano locale, regionale e, perché no, avendo la fortuna di avere ottimi rapporti con il Governo, che il Governo ci dia una mano per risolvere questo annoso problema”.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera Valdera