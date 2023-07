Lite alla Caritas di Lucca, agente delal polizia preso a pugni

Lite fuori dalla mensa della Caritas a Lucca, in via del Fosso, tra due individui di nazionalità nigeriana. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

All'arrivo della polizia, uno dei contendenti, un uomo di 35 anni, non in regola con il permesso di soggiorno, ha tentato di fuggire. Gli agenti gli hanno intimato di posare il mattone che aveva tra le mani, probabilmente usato durante lo scontro, a terra. Tuttavia, di fronte al suo rifiuto, si sono visti costretti a estrarre un taser come misura di sicurezza.

Il 35enne ha deposto il mattone a terra, ma quando uno dei poliziotti si è avvicinato per procedere all'identificazione, l'uomo lo ha colpito con un pugno, causandogli un'importante ferita a un ginocchio con prognosi di 6 giorni.

L'aggressore è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attualmente, la sua posizione sul territorio nazionale è sotto esame da parte della questura, che valuterà le conseguenze legali del suo comportamento.