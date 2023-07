Lite tra vicini, 67enne aggredisce giovane con un machete: denunciati

Violenta aggressione con un machete in un condominio nel quartiere di San Vito a Lucca ai danni di uomo di 30 anni. Verso mezzanotte, per ragioni ancora da chiarire, il giovane, con diversi precedenti di polizia, ha litigato con un vicino di 67 anni, anch'egli con vari precedenti. La discussione è rapidamente degenerata in un acceso scambio di insulti, culminando con l'attacco fisico da parte del 67enne, armato di un machete, che ha colpito il braccio del 30enne.

In quel momento, un altro inquilino del palazzo, di 60 anni, è intervenuto, scagliandosi contro il giovane e colpendolo con il bastone che di solito utilizza per muoversi. La vittima, a sua volta, ha reagito lanciandosi contro il vetro della porta dell'aggressore, ferendosi alle mani. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto sono riusciti a ricostruire l'accaduto grazie alle testimonianze dei residenti.

Durante la perquisizione, è stato rinvenuto e sequestrato il machete utilizzato dal 67enne. Il giovane di 30 anni è stato portato al pronto soccorso e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. Entrambi gli aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso.