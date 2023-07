Mai più morti bianche, a Fucecchio la mamma di Luana D'Orazio per un'opera inaugurata

Un giardino divenuto il simbolo dell'impegno a tenere viva la memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e allo stesso tempo sensibilizzare su un tema che troppo spesso torna alla ribalta della cronaca. Si tratta del giardino La Sirenetta, in piazza XX Settembre a Fucecchio, in cui, oltre alla statua e alla targa dedicate a Luana D'Orazio, una delle più giovani vittime degli incidenti sul lavoro, da oggi è installata anche una panchina realizzata dall'amministrazione comunale e dall'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) per tenere viva la memoria delle cosiddette “morti bianche”.

All'inaugurazione, avvenuta questa mattina, ha preso parte anche Emma Marrazzo, madre di Luana, già presente a Fucecchio nel 2021, in occasione dell'intitolazione del monumento alla figlia, e nel 2022, quando sulla statua è stata apposta una targa in memoria di Luana. Tanti, poi, i rappresentanti delle istituzioni presenti alla cerimonia.

A iniziare dal senatore Dario Parrini e dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, passando per il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini, gli assessori Fabio Gargani, Emiliano Lazzeretti e Daniele Cei, il presidente del consiglio comunale Marco Padovani, le consigliere Antonella Gorgerino e Fabrizia Morelli, e poi il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni, il direttore generale ANMIL Sandro Giovannelli, il consigliere nazionale ANMIL Giuseppe Diamanti, il direttore provinciale INAIL David Maccioni e il presidente provinciale ANMIL Evaretto Niccolai.

Oltre ai rappresentanti di ANMIL e INAIL, presenti anche l'arciprete della Collegiata di Fucecchio Don Andrea Cristiani, i rappresentanti del sindacato Spi-Cgil e del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, con i rispettivi gonfaloni.

"Con l'inaugurazione di questa opera vogliamo momento tenere alto il valore della vita e dell'essere umano - dichiara il sindaco Alessio Spinelli -. I dati INAIL parlano chiaro: da gennaio ad aprile 2023 già 264 persone hanno perso la vita sul posto di lavoro, o recandosi a lavoro. Si tratta di tre persone al giorno. Un tema su cui non deve mai calare l'attenzione e questa inaugurazione vuole essere un ulteriore momento di riflessione. Ringrazio la Cooperativa Cavatori Canalgrande di Carrara, che grazie al lavoro del consigliere nazionale ANMIL Giuseppe Diamanti ci ha donato questa panchina realizzata con scarto di marmo di Carrara, e con essa ringrazio lo scultore Franco Spagnoli per il suo grande lavoro".

"Vogliamo complimentarci con il Comune di Fucecchio e con l'ANMIL locale e privinciale per i tanti progetti che portano avanti sul territorio, auspicando che anche altre amministrazioni possano dare vita a questi personrsi - proseguono il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni e il direttore generale Sandro Giovannelli -. È necessario innanzitutto intervenire con progetti di formazione all'interno delle scuole attraverso l'intermediazione delle amministrazioni locali, le sole che possano dare vita a questi percorsi. La panchina, così come il monumento, rappresenta la memoria collettiva ma anche un monito affinché certe tragedie non accadano più".

"Pochissimi comuni in Toscana e in Italia sono riusciti a fare quello che è stato fatto, e che continua ad essere fatto, a Fucecchio - conclude il senatore Dario Parrini -. Tre morti al giorno non sono accettabili e non ne sarebbe neppure uno all'anno. Abbiamo bisogno che la lotta non si fermi agli anniversari ma viva ogni giorno. E per farlo dobbiamo intervenire nelle scuole, introdurre leggi che tutelino e puniscano, fare maggiore prevenzione e maggiori controlli. L'idea della panchina è particolarmente bella perché si tratta di un oggetto che sarà utilizzato dalle persone, le quali sedendosi potranno riflettere su questo tema. Riflessioni fondamentali affinché si possa parlarne e di conseguenza intervenire per ridurre, e magari abbattere, il muro delle tre morti al giorno".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa