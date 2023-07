Manzoni e Pasolini, la lettura di Finazzer Flory a Vinci

Una lettura teatrale e un film per ricordare Alessandro Manzoni e Pier Paolo Pasolini. E' l'evento “Questo matrimonio s'ha da fare?” organizzato dal Comune di Vinci per domani 11 luglio alle 21.15. In programma la lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory da “I Promessi sposi” per celebrare i 150 anni dalla scomparsa di Manzoni: l'attore, che è anche direttore artistico in Duomo di Milano per il "Maggio Manzoniano", interpreterà i più significativi capitoli del romanzo manzoniano I, VI, VIII, XII, XXI e XXXVIII con una filologica riduzione drammaturgica. Seguirà poi la proiezione del docufilm "Altri Comizi d'Amore" in collaborazione con Rai

Cinema, docufilm ispirato a Pasolini e dedicato all'amore, tra suoi compagni di classe e studenti di oggi, cantanti, scrittori, homeless, ragazzi e ragazze dei giorni nostri, volti sconosciuti e volti che l'hanno conosciuto come Ornella Vanoni, Romina Falconi, Fulvio Abbate, Maria Rita Parsi.

“Vinci dedica a due personaggi della cultura italiana, lontani nel tempo ma entrambi molto attuali, questo appuntamento formativo e celebrativo” commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura Sara Iallorenzi.

“Amore è conoscenza e conoscenza è amore, una prospettiva che in questo progetto unisce la letteratura e il cinema. Questo evento unisce due proposte in una, tenendo insieme storia e società dalla parte dei giusti. Manzoni e Pasolini, infatti, sono una coppia davvero forte di valori di verità di cui il nostro Leonardo da Vinci è maestro da sempre e per sempre con l'affermazione 'Il desiderio di conoscere è naturale all'uomo buono'” afferma Massimiliano Finazzer Flory.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa