Mercantia Certaldo, le prime nazionali di scena nei 5 giorni di festa

Mancano pochissimi giorni ormai alla XXXV esima edizione di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro in programma a Certaldo (FI) dal 12 al 16 luglio.

Nel programma, ricco e variegato, cinque giorni di spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni e artigianato. Tra questi alcuni spettacoli sono prime nazionali, opere realizzate specificamente per gli spazi della manifestazione certaldese.

È il caso di Labyrinth della compagnia Biliku Danza Aerea, una performance travolgente che trascina i performer e il pubblico in un’avventura straordinaria, tutte le sere in Via Castello/Piazza SS. Annunziata. Come in una favola, i protagonisti attraverseranno un labirinto di mondi fantastici: il viaggio inizierà da un mondo cupo, abitato da sirene tentatrici fino ad approdare, dopo un affascinante percorso, nel mondo di luce con un vero e proprio inno alla speranza.

Non solo, il centro di arti performative Elanfrantoio omaggia Italo Calvino, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita, con Dreamcity La città e il sogno, un viaggio di vita, di voci e di speranza che attraversando il Palazzo Pretorio di Certaldo, porta il pubblico nel Giardino della Casa del tè come se fossero mari e continenti. Nel viaggio–performance, scritto e diretto da Firenza Guidi con musiche originali dal vivo, gli spettatori attraversano la città del fuoco, la città del desiderio, la città della memoria, la città dei nomi, la città dei sogni, la città dei morti. Una drammaturgia creata ad hoc per il giardino ideato dall’artista Giapponese Hidetoshi Nagasawa, nella sua forma e sostanza e nelle suggestioni create da ogni piccolo angolo e crepatura nei muri.

Nel giardino di Casa Boccaccio la compagnia di Ivana Caffaratti, con 12 danzatrici, risveglia la contemplazione sognante e la visione profonda dell'acqua in Come l'acqua. Una danza liquida e sinuosa, dotata di forza e bellezza ancestrale, che coinvolge il pubblico in una riflessione intima e dolce, con sottili proposte riflessive e poetiche.

Questi ultimi due spettacoli citati si terranno nei cosiddetti Giardini Segreti, da sempre in grado di trasportare lo spettatore in un’atmosfera intima e suggestiva. Tutte le performance collocate nel programma nei Giardini Segreti sono solo su prenotazione da effettuare direttamente sul posto nei giorni del festival.

Infine, impossibile non segnalare lo spettacolo finale di domenica 16 luglio (ore 24:45) a Mercantia, che più che una prima nazionale rappresenta un unicum assoluto, spettacolare e irripetibile: Ameno, realizzato con La compagnia dei Folli, L’Accademia Creativa, Ivana Caffaratti, Gli Archimossi, la Badabimbumband e un gruppo di maestri e allievi della scuola di musica CAM (Centro Attività Musicale di Empoli)

Mercantia, XXXV Festival Internazionale del Quarto Teatro, è promosso dal Comune di Certaldo con il patrocinio di MiC - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti Città Metropolitana di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Consorzio Empolese Valdelsa, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Unicoop Firenze e Toscana Energia.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa