Riapre il Memoriale degli italiani ad Auschwitz, ecco il protocollo per la valorizzazione

Il Memoriale degli Italiani ad Auschwitz, da alcuni anni installato all’interno dell’Ex3 di Firenze, tornerà presto fruibile al pubblico dopo la conclusione dei lavori di allestimento museale e di rifunzionalizzazione degli spazi,

Passaggio fondamentale verso la riapertura sarà la firma di un protocollo per la gestione e la valorizzazione tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Aned (associazione nazionale ex deportati), Fondazione “Museo e centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana”.

In occasione della firma, martedì prossimo 11 luglio alle 13, si terrà una conferenza stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale della Toscana (piazza Duomo 10).

Parteciperanno il presidente Eugenio Giani, l’assessora alle politiche per la Memoria Alessandra Nardini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il presidente nazionale dell’Associazione nazionale ex Deportati (Aned) Dario Venegoni, la presidente della Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana Aurora Castellani, e Ugo Caffaz, consigliere per le politiche per la Memoria dell’assessora Nardini.

Fonte: Regione Toscana