Rifiuti ricicloni, Santa Maria a Monte si conferma con l'80% di differenziata

Con l’80% di rifiuto differenziato Santa Maria a Monte si conferma anche per quest’anno tra i comuni che riciclano meglio. A dare la buona notizia è Legambiente, in occasione della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, premio istituito per rendere merito alle comunità più virtuose.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – ha commentato il sindaco Manuela Del Grande -, merito dello sforzo di tutti i cittadini che hanno preso a cuore le tematiche ambientali e si sono impegnati quotidianamente.

Questo è il risultato ottenuto negli anni, quando parte dell’attuale amministrazione ha condiviso e contribuito, essendo in maggioranza”

In provincia di Pisa sono solo due i comuni premiati da Legambiente: Santa Maria a Monte e Calcinaia. Tuttavia, la Chiocciola si piazza tra i primi posti in tutta la Toscana se si guarda al quantitativo pro-capite di secco residuo (quanto indifferenziato produce ogni cittadino in un anno): in media ogni cittadino produce 67,4 chili all’anno di indifferenziato. Un dato che pone Santa Maria a Monte tra i migliori cinque comuni della Regione al di sopra dei 10mila abitanti. L’obiettivo, va da sé, è rendere il quantitativo sempre più basso.

“Non possiamo fermarci qui – rilancia Del Grande -. Continueremo su questa strada per fare sempre meglio. L’attenzione all’ambiente e alla corretta gestione del rifiuto è una priorità per il mio mandato e ha delle ricadute positive per tutti i cittadini. Continueremo quindi a dialogare con i cittadini e con gli enti preposti, perché solo con la collaborazione di tutti si ottengono questi risultati. Siamo già al lavoro su progetti che ci consentano di aumentare la percentuale di rifiuto differenziato e ridurre il quantitativo prodotto di rifiuto non differenziato”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte