Ruota panoramica Firenze, Sorani (Confartigianato): "Ben venga alle Cascine, porta vitalità"

"Dove c'è la ruota, la città è viva e quindi bene che venga posizionata alle Cascine, una zona che, come è stato per la Fortezza, può e deve essere rigenerata. Ben venga la ruota alle Cascine, ben venga, soprattutto, la ruota a Firenze". Interviene così Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze, nel dibattito sulla ruota panoramica. "Come Confartigianato, abbiamo fatto di tutto - ricorda Sorani - perché rimanesse quanto più a lungo così da rendere più vivo e vivibile un luogo e abbiamo avuto solo riscontri positivi dalla Fortezza". "La ruota è un segnale di contemporaneità che fa tanto bene a Firenze e Confartigianato è per una città autentica e viva, anche grazie alla ruota", conclude Sorani.

Fonte: Ufficio Stampa