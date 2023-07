Trovato con la cocaina, in casa diversi telefoni, pc e tablet rubati: arrestato 23enne a Rifredi

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari del Nucleo Radiomobile, nell’ambito di un’ispezione ad uno stabile in disuso nel quartiere Rifredi, hanno proceduto all’identificazione di un 23enne marocchino. L’uomo, apparso alla vista dei militari già nervoso, ha subito ammesso di essere in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente, che è risultata ammontare a circa 45 grammi di cocaina. Parte del quantitativo era altresì già suddiviso in dosi pronte per essere immesse nel “mercato”.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente ha permesso ai militari di estendere la perquisizione alla stanza in uso all’uomo, nella cui disponibilità è stato altresì rinvenuto un’ingente somma di denaro e molteplici beni di natura informatica (telefoni cellulari, personal computer e tablet), sui quali allo stato sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza delittuosa e per risalire ai legittimi proprietari. Ciò ne permetterà la riconsegna.

L’uomo, condotto in Caserma, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto e ristretto presso la camera di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella, da dove nella mattinata odierna verrà portato dinanzi all’A.G. per rispondere del menzionato reato.

Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.