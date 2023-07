Un nuovo mezzo per le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli hanno ricevuto un nuovo mezzo, grazie alla partecipazione solidale di tante attività del territorio. È quello consegnato dalla S.M.G., Servizi Mobilità Garantita, all’associazione in via XX Settembre a Empoli nella mattina di venerdì 7 luglio. Un bel momento segnato dal taglio del nastro di un Fiat Doblò XL attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, fornito dalla società toscana che ha sede a Montecatini Terme. Hanno preso parte all’inaugurazione le aziende e le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, rappresentate dai loghi di cui la carrozzeria del mezzo è ricoperta, la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini, l’assessora al sociale del Comune di Empoli Valentina Torrini, il presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi e per la S.M.G., team tutto al femminile, presenti la responsabile amministrativa Antonella Baldasseroni e le collaboratrici Elena Maggi e Simona Parodi. La cerimonia di consegna del mezzo, che ha visto la benedizione del parroco di Avane padre Renato, si è conclusa con un aperitivo per festeggiare la nuova quattro ruote.

Nel dettaglio, il modello di Fiat Doblò XL ricevuto dalle Pubbliche Assistenze di Empoli, è dotato di elevatore idraulico-elettrico per il trasporto di persone con disabilità. Inoltre, grazie all’adesione delle attività commerciali, il veicolo è stato consegnato in comodato d’uso gratuito per 4 anni, con possibilità di rinnovo successivo, con copertura totale di tutte le spese come assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme e carro attrezzi per recupero veicolo.

“È stata davvero una bella iniziativa, per la quale ringraziamo la S.M.G. e i tanti sponsor, oltre 30, che hanno deciso di aderire” dichiara la presidente Eleonora Gallerini. “C’è stata una grande risposta e questo significa che le persone, e il territorio, hanno fiducia nel nostro operato. A partecipare sono stati tanti storici sostenitori ma anche nuove realtà, che abbiamo accolto con entusiasmo. Sostenerci vuol dire dare sempre più servizi a chi ha bisogno e questa è un’opportunità per fornire ancora più risposte. Un’altra bella inaugurazione - conclude Gallerini - che va ad aggiungersi al rinnovo del parco mezzi, avviato quest’anno in occasione del 140esimo anniversario dalla fondazione dell’associazione”.

Fonte: Ufficio Stampa