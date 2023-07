Visita dei piccoli ambasciatori di pace del popolo Saharawi a Montopoli

I piccoli ambasciatori di pace fanno tappa a Montopoli. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Montopoli sono stati accolti i bambini e le bambine del popolo Saharawi con i loro accompagnatori. Dopo i saluti istituzionali e la foto di gruppo con le bandiere tricolore e Saharawi i piccoli sono stati accompagnati al Museo Civico per alcune attività laboratoriali che hanno coinvolto i bambini e le bambine nella creazione di gioielli etruschi.

«Siamo felici di aver accolto per la prima volta nel nostro Comune i piccoli ambasciatori di pace del Sahrawi – commentano a margine dell'evento il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni –La presenza dei piccoli ambasciatori è per noi un simbolo di pace e accoglienza, proprio in un momento storico in cui anche in Europa sono così vicini gli effetti della guerra. Un esempio di cooperazione internazionale, di quanto possono fare le operazioni umanitarie e di quanto possiamo fare noi. Nonostante la loro tenera età portano un messaggio grandissimo: l'importanza di costruire pace. Perché la pace è qualcosa da costruire che comporta fatica, lavoro, non è un bene o un termine assoluto. Non è un punto di arrivo, è un percorso da fare insieme, un cammino che parte dalla conoscenza e che arriva a trovare possibilità di dialogo laddove a parlare è soltanto la violenza.

Ringraziamo l'associazione Hurria e il punto vendita Conad per aver offerto la merenda ai nostri piccoli ospiti».