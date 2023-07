Webinar: diritto e intelligenza artificiale, terzo appuntamento

Potenzialità e rischi che la trasformazione digitale porta con sé in un ambito così delicato come quello della giustizia. Se ne parlerà nel corso del terzo appuntamento, in modalità online, della quinta edizione del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca 2023 organizzati dalla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo.

Il webinar che si tiene lunedì 10 luglio alle 17, può essere seguito dal canale YouTube della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e dalla pagina Facebook del Consiglio regionale. Con l'occasione si terrà la presentazione del libro “La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline: diritto e intelligenza artificiale” a cura di Monica Palmirani e Salvatore Sapienza, edizioni Giuffrè, 2022. Nei saggi che compongono il volume si seguiranno due linee: quella della regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale e quella della possibile applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del diritto e in particolare, nell’amministrazione della giustizia



Il volume è disponibile in biblioteca per la consultazione. Al webinar intervengono Monica Palmirani, docente di Informatica giuridica, Università di Bologna e Salvatore Sapienza, ricercatore di Informatica giuridica, Università di Bologna. A moderare Fernanda Faini, docente, Università di Pisa e Università Cattolica.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale