Aggredisce i carabinieri durante il controllo, fermato con lo spray al peperoncino

Un 31enne nordafricano ha aggredito i carabinieri del Norm di Piombino durante un controllo ed è stato quindi arrestato. L'uomo, irregolare in Italia, alla richiesta di un controllo più approfondito, ha aggredito i militari causando loro lievi lesioni. E' stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino per fermare l'uomo. Con sé aveva 2 g di cocaina e 21 di hashish. Dopo il sequestro è scattato l'arresto per detenzione a i fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.