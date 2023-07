Due interventi in volo per l'elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco

Due interventi aerei per i vigili del fuoco di Arezzo. Un ciclista si è infortunato in una zona impervia chiamata La Rocca nel territorio di Poppi. Con l'aiuto dell'elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo, i vigili del fuoco di Bibbiena hanno soccorso l'uomo prima del trasferimento in ospedale.

Sempre l'elicottero è giunto a Gaviserri, nel comune di Pratovecchio Stia, è intervento per un escursionista che non riusciva a tornare nella strada per tornare a casa. Era in buone condizioni di salute e ha saputo fornire le coordinate per il suo soccorso. Una volta trasportato sull'elicottero per mezzo del verricello, è stato trasferito in una zona raggiungibile dai mezzi terrestri. Non c'è stato bisogno dei sanitari.